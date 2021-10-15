Свыше 30 семей получат новые дома в День празднования юбилея Назрани

«В воскресенье в Назрани 36 малообеспеченных семей, проживавших в тяжёлых жилищно-бытовых условиях, переедут в новые дома. Вручить ключи и поздравить счастливых новосёлов в Ингушетию приедет председатель общественного совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов», — сказал собеседник издания.

По его словам, семьи получат дома с мебелью, сантехникой и всем необходимым для комфортного проживания. Площадь жилищ составляет от 90 кв. м до 300 кв. м, в зависимости от количества членов семьи.

Жилищные условия для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданы на средства Ассоциации благотворительных фондов республики при совете отцов.

Это не первая благотворительная акция организации. С 2020 года по настоящее время в регионе построено 133 дома. Кроме того, по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова для детей-сирот выделены 15 земельных участков, где возведены новые жилища.

Совет отцов Ингушетии работает с марта 2020 года. Общественная структура призвана объединить инициативных, неравнодушных мужчин для привлечения внимания к проблеме ответственного отцовства и оказанию реальной помощи детям. На попечении совета отцов находятся 1 тыс. 657 семей.

В сентябре этого года в ходе общения с журналистами в Магасе Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил, что региональные власти в первоочередном порядке займутся поддержкой более 780 малообеспеченных семей, живущих в щитовых домах.

Он отметил, что намерен обратиться в федеральный центр за помощью в разрешении этой ситуации.