Свыше 4 тыс. медиков получили специальные выплаты с начала года в Ингушетии

«Мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей», — рассказал Евлоев.

По его словам, с прошлого года ведомство принимает участие в пилотном проекте по централизации выплат.

«При реализации данных мероприятий отделение столкнулось с рядом вызовов, связанных с приведением к единой цифровой платформе программных комплексов, проведением организационно-штатных мероприятий, инвентаризацией имущественного комплекса. Однако масштабные преобразования не помешали региональным организациям и учреждениям, работающим гражданам, а также гражданам льготной категории своевременно получать государственные услуги. Сохранены прежние сроки доставки пенсий и социальных выплат, созданы универсальные клиентские службы, где жители республики могут получить консультации по всем услугам и сервисам СФР», — подчеркнул Евлоев.

Как отметил управляющий, общий объем выплат пенсий, пособий и иных мер социальной поддержки в период с января по июль 2023 года составил 890, 194 млн рублей.

«За полгода, в том числе осуществлялись выплаты пособий по обязательному социальному страхованию, велась работа по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставлению льготникам путевок на санаторно-курортное лечение, выплаты возмещения страхователю пособия на погребение и дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей», — сообщил он.

По информации руководителя ведомства, с января текущего года Социальный фонд предоставляет единое пособие малообеспеченным беременным и родителям, воспитывающим детей от 0 до 17 лет.

Выплачивались пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) выделено более 111 млн. рублей.

Получателями социальных услуг Фонда (технических средств реабилитации) в настоящее время являются 5340 граждан, из них: 3556 взрослых и 1784 детей.

В очереди на санаторно-курортное лечение состояло 492 человека. По состоянию на июль 2023 года санаторно-курортным лечением обеспечено 208 льготников.

Для оказания всемерной помощи со стороны отделения Фонда проведено социальное обследование 41 семьи погибших участников СВО. В каждую семью был осуществлен выезд работников для определения видов социального обеспечения с оказанием консультативной помощи.

В ходе указанной работы нуждающиеся родственники погибших участников СВО обеспечены: креслами-колясками с ручным приводом, стулом с санитарным оснащением, путевками на санаторно-курортное лечение и др.

В ходе встречи Глава региона определил ближайшие задачи отделения СФР. По его словам, среди приоритетов остается выполнение социальных функций: назначение и перерасчет пенсий и социальных пособий, обеспечение их своевременной выплаты, а также простоты и удобства получения гражданами мер социальной поддержки на основе современных технологий.

«Объединение двух очень важных для региона фондов должно стать рычагом на пути оптимизации всех процессов для удобства наших жителей, они должны получать назначенные выплаты в срок и в положенном объеме», — отметил Калиматов.