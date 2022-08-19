Совещание судей

Свыше 4,6 млрд рублей вернули в бюджет Ингушетии благодаря исковой работе в судах

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Благодаря совместной работе администрации Главы и правительства республики и судов общей юрисдикции в республиканский бюджет удалось вернуть свыше 4,6 млрд рублей. Об этом заявил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов на совещании федеральных и мировых судей судов общей юрисдикции региона.

«Наблюдается положительная тенденция в повышении количества рассмотренных судами дел в сторону законности принимаемых решений. Благодаря нашей общей работе, мы успешно решаем вопрос погашения кредиторской задолженности и избавления от мер бюджетного принуждения, что является одной из магистральных задач для повышения качества жизни наших граждан», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

С основным докладом выступил Ибрагим Фаргиев, отметив, что в истекшем году в суды общей юрисдикции республики поступило 40 171 судебное дело и материал, что на 39 % больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Всего судами общей юрисдикции республики в первом полугодии 2022 г. рассмотрено в основном с высоким качеством и в разумные сроки 38 108 дел и материалов. Абсолютное большинство судебных дел — 95 % рассмотрено в законные сроки.

В завершение совещания прошел учебно-методический семинар судей.

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