Экология

Свыше 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора поступят в Ингушетию в этом году

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Республиканское правительство при поддержке федеральный властей в 2021 году закупит несколько тысяч контейнеров для сбора мусора в селах и городах, сообщил и. о. вице-премьера Ингушетии Магомед Евлоев.

«Регион один из первых оформил заявку на софинансирование расходов по закупке контейнеров раздельного сбора твердых коммунальных отходов», — заявил Евлоев в ходе дистанционного совещания по вопросу выделения субсидий на эти цели под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Зампред правительства республики отметил, что проделанная работа позволит региону уже в этом году закупить более 5 тыс. контейнеров и установить их во всех населенных пунктах республики.

По данным пресс-службы Главы и правительства Ингушетии, постановление кабинета министров страны о проведении отбора и о приеме заявок на участие в этом отборе от субъектов было принято в конце июля текущего года.

Всего на поддержку субъектов Москва планирует направить 1 млрд рублей. Это позволит приобрести около 70 тысяч контейнеров.

Для предоставления субсидий регионы будут отбираться по нескольким критериям. Должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также порядок накопления мусора.

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