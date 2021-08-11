Свыше 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора поступят в Ингушетию в этом году

«Регион один из первых оформил заявку на софинансирование расходов по закупке контейнеров раздельного сбора твердых коммунальных отходов», — заявил Евлоев в ходе дистанционного совещания по вопросу выделения субсидий на эти цели под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Зампред правительства республики отметил, что проделанная работа позволит региону уже в этом году закупить более 5 тыс. контейнеров и установить их во всех населенных пунктах республики.

По данным пресс-службы Главы и правительства Ингушетии, постановление кабинета министров страны о проведении отбора и о приеме заявок на участие в этом отборе от субъектов было принято в конце июля текущего года.

Всего на поддержку субъектов Москва планирует направить 1 млрд рублей. Это позволит приобрести около 70 тысяч контейнеров.

Для предоставления субсидий регионы будут отбираться по нескольким критериям. Должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также порядок накопления мусора.