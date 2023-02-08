Прокуратура

Свыше 70 госслужащих в Ингушетии понесли наказание за сокрытие доходов

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По требованию надзорного ведомства республики десятки должностных лиц ряда министерств и ведомств привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщил газете «Ингушетия» представитель прокуратуры региона.

«В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечены 49 должностных лиц УФНС России по Ингушетии, представивших неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — сказал собеседник, подводя итоги работы ведомства за минувший год.

По его информации, среди них лица, замещающие должности начальников отделов, их заместителей, государственных налоговых инспекторов, а также четверо сотрудников кадровой службы упомянутого управления, не обеспечивших надлежащий прием и первичный анализ сведений.

Как отметили в ведомстве, за аналогичные нарушения привлечены к ответственности 9 госслужащих регионального Управления Росреестра, 12 сотрудников Минздрава республики, а также председатель комитета по туризму Ингушетии и его заместитель.

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