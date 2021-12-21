Свыше 9 тыс. жителей Ингушетии не могут выехать за границу из-за долгов

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В Ингушетии под конец 2021 года имеются 9 079 постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределы России, вынесенных в отношении местных жителей. Из них 118 — неплательщики алиментов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФССП России по республике.

Отмечается, что возможности выехать за границу лишаются должники, в отношении которых судебным приставом вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы страны из-за имеющейся задолженности свыше 30 тысяч рублей.

«В случае неуплаты долга в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, пороговая сумма, при которой судебный пристав выносит ограничение, снижается до 10 тысяч рублей. Кроме того, среди невыездных числятся неплательщики алиментов, лица, обязанные возместить вред, причиненный здоровью, имущественный ущерб или моральный вред, причиненный преступлением», — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что 24 декабря 2021 года судебные приставы Ингушетии присоединятся к Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». В канун новогодних праздников сотрудники службы напомнят гражданам об электронных сервисах Федеральной службы судебных приставов, которые дают возможность бесплатно получить достоверную информацию о наличии или отсутствии долгов по исполнительным производствам.

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