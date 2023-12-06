Талантливую молодежь Ингушетии приглашают принять участие в фестивале «Чеховская осень»
Талантливая молодежь Ингушетии в возрасте от 14 до 35 лет может проявить свой потенциал и принять участие в конкурсной программе литературного фестиваля «Чеховская осень», прислав творческие работы на родном языке.
Отмечается, что фестиваль проводит Союз писателей Республики Крым, творческие заявки принимаются до 2 октября 2024 года.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба фестиваля, по итогам рассмотрения конкурсных работ литературные труды участников будут опубликованы в журналах «Юность» и «Берега Тавриды», на сайте Союза писателей Республики Крым и в средствах массовой информации.
«В рамках проекта запланировано проведение международных онлайн-конференций, которые будут посвящены различным направлениям», — отметили организаторы мероприятия.
Итоговым событием фестиваля станет торжественная церемония его закрытия, которая пройдёт в онлайн-формате в городе Ялта.