Талантливых людей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе коротких видеоэкскурсий «Лучший гид России»

«Талантливые и неравнодушные люди, увлечённые историей и жизнью своего региона, могут рассказать о нём всей стране. Работы будут принимать до 17 сентября 2021 года», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы конкурса.

В конкурсе могут участвовать профессиональные гиды и любители, взрослые и дети старше 12 лет, граждане России и иностранцы. Их задача — снять яркий двухминутный ролик с рассказом о культурной, музейной или природной достопримечательности нашей страны и загрузить его на сайт проекта.

Темой видео может стать классическая пешая экскурсия, увлекательная прогулка на самокате, велосипеде или роликах. Допустимы любые легальные приёмы, способные заставить зрителей влюбиться в родной край, вдохновить на сбор чемоданов и путешествие по России. Техника съёмки особого значения не имеет — шансы на победу равны и у записей с дорогих камер, и у роликов со смартфонов.

Главное условие — работа должна быть сделана на русском языке и снята на территории России. В 2021 году в конкурсе пять номинаций.

Главная награда во взрослых номинациях конкурса — 100 тыс. рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручён квадрокоптер. Обладатели второго и третьего мест получат дипломы конкурса, памятные подарки от Русского географического общества. Победители «Лучшего гида России» станут героями телепроекта на телеканале «Моя Планета».

Кроме того, участники поборются за три специальных приза от партнёров проекта. Туроператор TUI Россия выберет лучший видеоролик — победитель получит в подарок путешествие на Байкал с оплатой перелёта и недельного отдыха для двоих на берегу озера. Туроператор Coral Travel наградит автора самой интересной работы поездкой в город-курорт Сочи. А создатель самого технологичного видеоролика, с применением «цифры», 3D-моделей, дополненной или виртуальной реальности, пройдёт стажировку в МТС по направлению «Цифровой туризм».