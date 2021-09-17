Тамара Горчханова: «Мы голосуем за наше будущее»

- Во-первых, — сообщила она, — каждый раз, когда проходят выборы, наши врачи обеспечивают на участках медицинское сопровождение, ну и, во-вторых, я пришла на свой избирательный участок выразить свою гражданскую позицию и проголосовать за самых достойных. Считаю важным проявить активность и ответственность при выборе депутатов, а также призываю прийти всех на избирательные участки и проголосовать за наше будущее.