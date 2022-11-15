Тамара Яндиева стала дипломантом фестиваля культурного наследия народов России

В зале музыкального театра «На Басманной» выступили солисты и творческие коллективы из многочисленных субъектов Российской Федерации.

Масштабное зрелищное мероприятие в полной мере продемонстрировало самобытные образцы национальных культурных традиций народов нашей необъятной страны, в том числе и ингушского народа.