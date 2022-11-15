Культура

Тамара Яндиева стала дипломантом фестиваля культурного наследия народов России

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Заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Яндиева стала дипломантом фестиваля культурного наследия народов России «Мы вместе», который прошел в Москве, сообщила пресс-служба Государственной филармонии Ингушетии имени Ахмета Хамхоева.

В зале музыкального театра «На Басманной» выступили солисты и творческие коллективы из многочисленных субъектов Российской Федерации.

Масштабное зрелищное мероприятие в полной мере продемонстрировало самобытные образцы национальных культурных традиций народов нашей необъятной страны, в том числе и ингушского народа.

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