Тамара Яндиева стала дипломантом фестиваля культурного наследия народов России
Заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Яндиева стала дипломантом фестиваля культурного наследия народов России «Мы вместе», который прошел в Москве, сообщила пресс-служба Государственной филармонии Ингушетии имени Ахмета Хамхоева.
В зале музыкального театра «На Басманной» выступили солисты и творческие коллективы из многочисленных субъектов Российской Федерации.
Масштабное зрелищное мероприятие в полной мере продемонстрировало самобытные образцы национальных культурных традиций народов нашей необъятной страны, в том числе и ингушского народа.