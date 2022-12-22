Тамара Яндиева стала победителем премии «Земляк года» в номинации «Искусство»

Тамара Яндиева — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Чечено-Ингушетии, Северной-Осетии и Абхазии. Народная артистка Ингушетии, заслуженная артистка Российской Федерации.

«Сейчас Тамара Яндиева работает на эстраде. В ее репертуаре народные ингушские песни, а также авторские песни и песни народов Кавказа, которые она с большим успехом исполняет в родной республике и на различных площадках Москвы. В начале года за яркую творческую деятельность указом Президента РФ Тамара Яндиева была награждена орденом Дружбы народов. От всей души поздравляем и благодарим за достойное представление Ингушетии», — сказал собеседник.

По его словам, всего от республики на премию «Земляк года» было представлено пять номинантов в четырех категориях: «Медицина» — Роза Гайтукиева и Ибрагим Ужахов, «Спорт» — Ислам Опиев, «Молодежная политика» — Азраиль Пошев, «Искусство» — Тамара Яндиева.

Напомним, премия «Земляк года» ежегодно присуждается за достижения в различных областях деятельности людям, переехавшим в Москву из других регионов и достигшим успеха в своей деятельности. Учредители премии — Совет деловых клубов землячеств и комитет Московской торгово-промышленной палаты по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств.