Тамила Хаштырова представила министру культуры Ингушетии проект, который примет участие в конкурсе молодежных проектов СКФО

Хаштырова поведала главе министерства о собственной инициативе принять участие в грантовом конкурсе на соискание субсидии для расширения и усовершенствования материально-технической базы хореографической детской студии народного танца, которой она руководит.

«За годы своей профессиональной деятельности в составе ансамбля у меня накопился достаточный багаж знаний, чтобы передать приобретенные навыки подрастающему поколению, тем самым поддерживая интерес к народному ингушскому танцу среди жителей региона, что в данный момент я и делаю, открыв свою студию. Стоит отметить, что занятия хореографией, особенно ингушским народным танцем, позволяют на ранней стадии выявлять нарушения осанки и выпрямлять ее, а также поддерживают в постоянном тонусе физическое состояние организма. Сейчас у меня есть свои ученики, но в планах — расширение студии. Участие в грантовом конкурсе позволит мне расширить возможности студии и улучшить материально-техническую базу», — отметила в своей презентации Тамила Хаштырова.

Темерлан Дзейтов положительно воспринял инициативу солистки ансамбля «Ингушетия» участвовать в конкурсе и пообещал оказать поддержку в реализации данного проекта.

«Подрастающее поколение — это тот фундамент, на котором базируется будущее благополучие нашей страны. Считаю, что ваш проект принесет значительную пользу в деле популяризации ингушской культуры и в воспитании физически и духовно развитого поколения», — отметил министр.