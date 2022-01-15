Танкисты ЮВО провели учения на полигоне «Нестеровский» в Ингушетии

«Танковые экипажи выполнили стрельбу штатным снарядом в зимних условиях на полигонах, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и в Крыму, а также на военных базах ЮВО в Армении и Южной Осетии», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что учения провели в составе тактических групп. Танковые экипажи отработали не только поражение цели, но и оборону и наступление в дневное и ночное время суток.