Татриев поблагодарил ингушских избирателей за поддержку на выборах в Госдуму

«Хочу сказать большое спасибо всем избирателям, которые голосовали за меня, позади большой объем работы, еще больше впереди. Жители Ингушетии доверили мне право представлять их в Госдуме РФ, моя задача — сделать все возможное, чтобы это доверие оправдать», — сказал Татриев.

Он пожелал республике процветания, а народу благополучия.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в избиркоме региона, в понедельник обработано 100% протоколов УИК, кандидат от «Единой России» Муслим Татриев, баллотировавшийся по Ингушскому одномандатному избирательному округу № 13, получил 71,99% голосов. За единоросса проголосовали 141 тыс. 040 человек, он лидирует на всех избирательных участках, кроме одного.

На втором месте Абдулмажит Мартазанов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — за него отдали голоса 19 572 человека (9,99%).

На третьей позиции — представитель КПРФ Хамзат Кодзоев — 12 820 голосов (6,54%).

Багаудин Сайнороев (Партия пенсионеров) лидирует на одном из 137 избирательных участков, в целом — 12 479 голосов (6,37%).

На последней позиции — кандидат от ЛДПР Ислам Гадиев, он набрал 8347 голосов (4,26%).

Муслиму Татриеву 41 год, в 2003 году он окончил факультет Ингушского госуниверситета, в 2013-м — Кисловодский институт экономики и права, обучается заочно в Майкопском государственном технологическом университете на пятом курсе. Дополнительное образование получал в Российском госуниверситете нефти и газа имени Губкина. Он почетный сотрудник МВД по республике, награждён нагрудными знаками «За ратную доблесть» и «За отличие в службе». У него пятеро детей. С 2005 по 2014 год служил в МВД по Ингушетии. В последнее время возглавляет ОАО «РН «Ингушнефть» в качестве исполнительного директора.