Татриев поблагодарил ингушских избирателей за поддержку на выборах в Госдуму
Муслим Татриев, победивший на выборах в Госдуму в Ингушетии, поблагодарил избирателей за поддержку, заверив, что оправдает оказанное гражданами доверие.
«Хочу сказать большое спасибо всем избирателям, которые голосовали за меня, позади большой объем работы, еще больше впереди. Жители Ингушетии доверили мне право представлять их в Госдуме РФ, моя задача — сделать все возможное, чтобы это доверие оправдать», — сказал Татриев.
Он пожелал республике процветания, а народу благополучия.
Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в избиркоме региона, в понедельник обработано 100% протоколов УИК, кандидат от «Единой России» Муслим Татриев, баллотировавшийся по Ингушскому одномандатному избирательному округу № 13, получил 71,99% голосов. За единоросса проголосовали 141 тыс. 040 человек, он лидирует на всех избирательных участках, кроме одного.
На втором месте Абдулмажит Мартазанов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — за него отдали голоса 19 572 человека (9,99%).
На третьей позиции — представитель КПРФ Хамзат Кодзоев — 12 820 голосов (6,54%).
Багаудин Сайнороев (Партия пенсионеров) лидирует на одном из 137 избирательных участков, в целом — 12 479 голосов (6,37%).
На последней позиции — кандидат от ЛДПР Ислам Гадиев, он набрал 8347 голосов (4,26%).
Муслиму Татриеву 41 год, в 2003 году он окончил факультет Ингушского госуниверситета, в 2013-м — Кисловодский институт экономики и права, обучается заочно в Майкопском государственном технологическом университете на пятом курсе. Дополнительное образование получал в Российском госуниверситете нефти и газа имени Губкина. Он почетный сотрудник МВД по республике, награждён нагрудными знаками «За ратную доблесть» и «За отличие в службе». У него пятеро детей. С 2005 по 2014 год служил в МВД по Ингушетии. В последнее время возглавляет ОАО «РН «Ингушнефть» в качестве исполнительного директора.