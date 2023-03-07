Тайник с боеприпасами в Малгобекском районе Ингушетии прятал участник НВФ

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Показания свидетеля помогли силовикам установить хозяина схрона с боевыми припасами, найденного в феврале этого года в одном из сельских поселений Малгобекского района, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«При проведении ОРМ по делу, заведенному по ч. 1 ст. 222 УК РФ после обнаружения боеприпасов различного калибра 27 февраля близ дороги Сагопши — Гейрбек-Юрт, на основании свидетельских показаний установлено, кому принадлежал тайник», — сказал собеседник.

Силовики считают, что схрон с арсеналом боевых припасов прятал член НВФ Бекхан Солтукиев, которого ликвидировали при спецоперации в 2017 году.

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