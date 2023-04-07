Тайники лидера бангруппы нашли и уничтожили в Ингушетии

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Схроны с боеприпасами разрывного действия нашли в Сунженском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» обнаружены на восточной окраине ингушского села Чемульга два схрона, устроенных в земляных ямах. Тайники принадлежали бывшему лидеру незаконного вооружённого формирования, действовавшего на территории смежных районов Чеченской Республики и Ингушетии», — сказал представитель ведомства.

По его данным мужчина сейчас содержится в СИЗО.

Всего в схронах обнаружено 72 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления; свыше 1 700 граммов взрывчатых веществ промышленного производства и 22 боеприпаса к ручному огнестрельному оружию.

В связи с высокой взрывоопасностью обнаруженных предметов специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН «Беркут-Юг» Управления Росгвардии по Ингушетии уничтожили содержимое схронов на месте обнаружения.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мероприятие провели сунженские полицейские, ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из УФСБ, Росгвардии, УФСИН России по Чеченской Республике, при силовой поддержке СОБР и ОМОН, выполняющих задачи в составе Объединённой группировки войск (сил).

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