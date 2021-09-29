Фестиваль

Театр имени Базоркина представляет Ингушетию на фестивале национальных театров в Дагестане

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Художественный руководитель Ингушского государственного драматического театра имени Базоркина Иса Чахкиев на встрече с прессой в Махачкале, состоявшейся в рамках Международного фестиваля национальных театров, рассказал о своем коллективе и спектакле, который покажут сегодня, 29 сентября, в 15:00.

На фестиваль ингушские артисты привезли спектакль грузинского режиссера-постановщика Вахтанга Николавы по пьесе Отиа Иоселиани «Пока арба не перевернулась» на ингушском языке. Зрители увидят постановку на сцене Государственного республиканского русского драматического театра имени М. Горького с синхронным переводом на русский язык, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

В конкурсной программе также примут участие национальные театры из Казахстана, Армении, Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Чечни и Дагестана, которые на протяжении семи дней представят зрителям лучшие спектакли по произведениям классической и современной национальной драматургии народов России и зарубежья.

Кроме того, в рамках фестиваля запланированы круглые столы для обсуждения спектаклей с участием ведущих театральных критиков. Также состоится «Лаборатория режиссеров», куда приглашены пять выпускников ведущих вузов России и молодые дагестанские режиссеры. По результатам будут представлены эскизы спектаклей, автор лучшего получит возможность поставить свою дипломную работу на дагестанской сцене.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Дагестана, Союз театральных деятелей и Государственный республиканский русский драматический театр имени М. Горького (Махачкала).

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