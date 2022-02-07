Театр юного зрителя Ингушетии преобразился после реконструкции

«В рамках нацпроекта «Культура» завершён капитальный ремонт Ингушского театра юного зрителя в Назрани. Здание преобразилось и внешне, и внутренне, превратившись в комфортное культурное пространство», — сказал представитель ТЮЗа.

Как отметил собеседник издания, зрительный зал оборудован по последнему слову техники. Полностью пересмотрена звуковая акустическая часть, предусмотрены панели с изображением гор с подсветкой в современном дизайнерском решении. Кроме того, переоборудована сцена, поменялся экран. Появились новые зрительские кресла, дополнительные места для звуковика, художника по свету, управления экраном.

Строители также пристроили красивое фойе, где есть гардеробная, охранная система, театральное кафе. В здании установлены камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация, есть аквариум. После реставрации появились и новые кабинеты, помещения для технических служб, цехов, гримерные, мастерские для декораций, предусмотрено наружное уличное освещение на фасаде здания и прилегающей к нему территории.

Все работы соответствуют дизайнерским тенденциям сегодняшнего времени.

В обновленный театр можно приглашать на гастроли коллективы из разных стран мира.

При улучшении эпидемиологической ситуации в республике артисты будут встречать маленьких зрителей в новом уютном театре и радовать их праздниками и спектаклями.

Напомним, на реконструкцию старого здания театра предусмотрено 136,8 млн руб. в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».