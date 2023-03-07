Телебашню в Ингушетии 8 марта украсит праздничная подсветка

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, праздничный сценарий подсветки будет работать с 18 часов 8 марта до 01.00 мск 9 марта.

Собеседник издания отметил, что поздравления, изображения роз и тюльпанов, других символов праздника, покажут телебашни Казани, Калуги, Костромы, Кызыла, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Пензы, Перми, Самары, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.