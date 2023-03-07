8 марта

Телебашню в Ингушетии 8 марта украсит праздничная подсветка

0

8 марта Радиотелецентр РТРС в республике включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Международного женского дня.

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, праздничный сценарий подсветки будет работать с 18 часов 8 марта до 01.00 мск 9 марта.

Собеседник издания отметил, что поздравления, изображения роз и тюльпанов, других символов праздника, покажут телебашни Казани, Калуги, Костромы, Кызыла, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Пензы, Перми, Самары, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничный день 8 марта
В столице Ингушетии проводится ремонт водопроводной трубы
Почти полкилограмма наркотиков изъяли за сутки ингушские полицейские у нарушителей
Жительнице Ингушетии необоснованно начислили 400 тыс. рублей за газ
За мошенничество с жильем на 6 млн рублей житель Ингушетии получил 2,5 года тюрьмы
Главой администрации Малгобекского района Ингушетии утвержден Абдулхамид Костоев
Почти 5 млн рублей направят в Ингушетии на обучение специалистов-энергетиков в 2023 году
В Плиево провели первенство Ингушетии по всестилевому карате
Школу со спортивным городком построили для нового поселка Ингушетии
В Ингушетии ищут подозреваемых в планировании терактов
В Ингушетии планируют увеличить площадь для лесозащитных мероприятий

Главное

Яндекс.Метрика

 