Телебашню в Ингушетии украсят праздничной подсветкой в честь Дня космонавтики

«Башня с 19 часов 12 апреля до 01.00 мск 13 апреля озарится анимацией взлета ракеты и с текстовым сопровождением «С Днем космонавтики!», — сказал газете «Ингушетия» представитель филиала РТРС РТПЦ республики.

День космонавтики — отмечаемая сначала в СССР, а после в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полета человека в космос.