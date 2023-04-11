Акция

Телебашню в Ингушетии украсят праздничной подсветкой в честь Дня космонавтики

0

12 апреля филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона по случаю Дня космонавтики, об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе организации.

«Башня с 19 часов 12 апреля до 01.00 мск 13 апреля озарится анимацией взлета ракеты и с текстовым сопровождением «С Днем космонавтики!», — сказал газете «Ингушетия» представитель филиала РТРС РТПЦ республики.

День космонавтики — отмечаемая сначала в СССР, а после в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полета человека в космос.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За хранение 600 граммов мефедрона будут судить жителя Ингушетии
В Ингушетии объявлены выходные в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр
Дилерский центр «Магас-Лада» в Ингушетии в месяц реализует в среднем 16 автомобилей
На строительстве центра социального обслуживания Ингушетия получит дополнительно 90 млн руб.
Доход Главы Ингушетии в 2022 году вырос на 777 тыс. рублей
В Карабулаке благоустраивают три улицы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
Юных ингушских кинематографистов приглашают на фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»
Ингушские школьники выбирают жизнь без наркотиков
В Ингушетии проходит юнармейская акция «Верни герою имя»
В Ингушетии принимают заявки на республиканский конкурс молодых исполнителей «Илли»
Ингушетия готовится принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Главное

Яндекс.Метрика

 