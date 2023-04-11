Телебашню в Ингушетии украсят праздничной подсветкой в честь Дня космонавтики
12 апреля филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона по случаю Дня космонавтики, об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе организации.
«Башня с 19 часов 12 апреля до 01.00 мск 13 апреля озарится анимацией взлета ракеты и с текстовым сопровождением «С Днем космонавтики!», — сказал газете «Ингушетия» представитель филиала РТРС РТПЦ республики.
День космонавтики — отмечаемая сначала в СССР, а после в России и других странах постсоветского пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полета человека в космос.