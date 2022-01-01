Туризм

Тематический поезд «Посети Кавказ» запустили в метро Москвы

0

В последний день 2021 года на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, сообщает пресс-служба фонда «ПосетиКавказ».

Пассажиры смогут узнать много полезной информации о туристических проектах и достопримечательностях региона. На сайте visitcaucasus. ru можно выбрать понравившийся маршрут по регионам Северного Кавказа. Путеводители составлены таким образом, чтобы за одно путешествие гости могли посетить как можно больше самых интересных мест региона. Ходит поезд под слоганом «Большое путешествие по Северному Кавказу», пишет «РГ».

Каждый вагон рассказывает о достопримечательностях регионов Кавказа: Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Ставропольского края. Здесь представлены снимки белоснежных вершин Эльбруса, древних башенных комплексов и крепостей.

«Запуск поезда — это способ еще раз напомнить москвичам и гостям столицы о самых лучших местах для отдыха внутри страны. Уверен, что короткая поездка в метро станет началом большого путешествия по Кавказу», — цитирует пресс-служба директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Игоря Храновского.

Поезд будет ежедневно курсировать до июня 2022 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пусть 2022 год будет щедрым на радостные события — премьер Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Новым годом
Полпред Юрий Чайка в преддверии Нового года пожелал жителям СКФО любви и гармонии
В Ингушетии экс-правоохранитель приговорен к 60 часам обязательных работ за мошенничество
В музее ИЗО Ингушетии пройдет ежегодная новогодняя акция «В музей всей семьей»
В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по классическим шахматам
Ингушский ансамбль «Сийг» — обладатель серебряного и бронзового Гран-при фестиваля в Англии и 9 призовых мест
Первые паспорта вручили в Магасе юным гражданам России
Covid-19 за сутки выявлен у 74 жителей Ингушетии
Ингушские самбисты стали призерами первенства СКФО в Грозном
Пенсионеру МВД по Ингушетии вручили сертификат на приобретение жилья

Главное

Яндекс.Метрика

 