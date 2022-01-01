Тематический поезд «Посети Кавказ» запустили в метро Москвы

Пассажиры смогут узнать много полезной информации о туристических проектах и достопримечательностях региона. На сайте visitcaucasus. ru можно выбрать понравившийся маршрут по регионам Северного Кавказа. Путеводители составлены таким образом, чтобы за одно путешествие гости могли посетить как можно больше самых интересных мест региона. Ходит поезд под слоганом «Большое путешествие по Северному Кавказу», пишет «РГ».

Каждый вагон рассказывает о достопримечательностях регионов Кавказа: Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Ставропольского края. Здесь представлены снимки белоснежных вершин Эльбруса, древних башенных комплексов и крепостей.

«Запуск поезда — это способ еще раз напомнить москвичам и гостям столицы о самых лучших местах для отдыха внутри страны. Уверен, что короткая поездка в метро станет началом большого путешествия по Кавказу», — цитирует пресс-служба директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Игоря Храновского.

Поезд будет ежедневно курсировать до июня 2022 года.