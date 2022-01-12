Теплая и бесснежная зима пока не сказалась на состоянии озимых посевов в Ингушетии

Тёплая и бесснежная зима пока не сказалась на состоянии озимых посевов. Как рассказала газете «Ингушетия» начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра Лидия Гомкартиева, сейчас всходы — в нормальном состоянии, но повод для беспокойства за урожай всё же есть. В филиале предложили провести мероприятия по повышению плодородия почвы, ускорению роста и развития растений, предупреждению и уничтожению болезней растений, повышению урожайности и качества сельскохозяйственных культур.

Опыт показал, что применение биологических препаратов положительно влияет на урожайность культур. В частности, по озимой пшенице совместное применение препарата «Восток ЭМ-1» с химическими и биологическими препаратами положительно повлияло на всхожесть семян.