Тепличный комплекс по выращиванию клубники в Ингушетии успешно идёт по пути импортозамещения

Кантышевские аграрии круглый год выращивают сладкую ягоду. Ровные ряды клубники раскинулись на площади 1 га. Всего в двух отсеках тепличного комплекса растёт около 80 тысяч кустов. Годовой объём продукции — около 25-30 тонн. Предприятие работает уже четвёртый год.

«Есть куда двигаться. Это не предел. Много времени уходило, чтобы наладить технический процесс, схему реализации», — подчеркнул генеральный директор комплекса Абдула Хадзиев.

С одного куста набирают полкилограмма сладкой ягоды, выращивают четыре сорта итальянской и голландской селекции. «Умная» техника сама регулирует температуру, влажность, уровень света в теплице. Подпитка водой происходит также за счёт машин. Капельное орошение подаёт дозированно влагу. Пчёл для опыления завозят из Израиля.

В последнее время цены на компоненты производства увеличились от 50 до 100 процентов, например, на реагенты по очистке воды, грунт и др. Несмотря на это, кантышевские аграрии не намерены поднимать цену на свою продукцию, а в сезон она может немного понизиться. Интенсивно идёт работа по созданию собственной рассады, приобретению различных компонентов на внутреннем рынке.