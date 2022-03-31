Импортозамещение

Тепличный комплекс по выращиванию клубники в Ингушетии успешно идёт по пути импортозамещения

0

Тепличный комплекс по выращиванию клубники, который находится в сельском поселении Кантышево, успешно обеспечивает внутренний рынок собственной продукцией, несмотря на санкции.

Кантышевские аграрии круглый год выращивают сладкую ягоду. Ровные ряды клубники раскинулись на площади 1 га. Всего в двух отсеках тепличного комплекса растёт около 80 тысяч кустов. Годовой объём продукции — около 25-30 тонн. Предприятие работает уже четвёртый год.

«Есть куда двигаться. Это не предел. Много времени уходило, чтобы наладить технический процесс, схему реализации», — подчеркнул генеральный директор комплекса Абдула Хадзиев.
С одного куста набирают полкилограмма сладкой ягоды, выращивают четыре сорта итальянской и голландской селекции. «Умная» техника сама регулирует температуру, влажность, уровень света в теплице. Подпитка водой происходит также за счёт машин. Капельное орошение подаёт дозированно влагу. Пчёл для опыления завозят из Израиля.

В последнее время цены на компоненты производства увеличились от 50 до 100 процентов, например, на реагенты по очистке воды, грунт и др. Несмотря на это, кантышевские аграрии не намерены поднимать цену на свою продукцию, а в сезон она может немного понизиться. Интенсивно идёт работа по созданию собственной рассады, приобретению различных компонентов на внутреннем рынке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии ответит в суде за самовольное подключение к газопроводу
В Ингушетии приостановили работу строительной компании за наём нелегалов
В рамках Года культурного наследия народов России в ингушском селе Троицкое показали обряд шуточного сватовства
Молодежь из Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе open source проектов школьников и студентов
Студенты из Ингушетии запустят свои первые спутники в небо
Ингушские кикбоксеры готовятся к чемпионату России среди всех возрастов
В Назрановском районе Ингушетии работает «горячая линия» по контролю над ценами
В Назрани Ингушетии 2 апреля пройдёт общегородской субботник
В Ингушетии появились двое первых пострадавших от укусов клещей
В Ингушетии 6 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В ходе Вахты памяти «Терский рубеж 2022» найдены останки двух безымянных защитников Отечества

Главное

Яндекс.Метрика

 