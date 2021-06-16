Презентация

Тимур Агиров презентовал министру культуры региона «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям»

0
Тимур Агиров

Известный российский фотограф Тимур Агиров презентовал министру культуры Ингушетии Темерлану Дзейтову и его заместителям Айне Ильясовой и Рустаму Таркоеву «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям», сообщила пресс-служба Минкультуры.

Издание посвящено уникальной природе Джейрахского района республики, который славится изумительным сочетанием горных ландшафтов: альпийских лугов, сосновых рощ, лиственных лесов, широких долин, глубоких ущелий и заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.

«Ингушетия — одно самых живописных мест в России. Здесь расположено свыше 2 тысяч средневековых памятников: монументальных жилых, оборонительных, ритуальных каменных сооружений. Путеводитель предлагает рассказ о более чем 200 достопримечательностях горной Ингушетии, описывает все доступные к посещению башенные комплексы (включая еще не изученные), а также 16 уникальных ядрообразных мавзолеев, свыше 20 старинных храмов и святилищ», — рассказал Агиров.

Фотограф также выразил руководству регионального министерства культуры благодарность за взаимодействие в плане использования его фоторабот в изданиях, посвященных Ингушетии, что способствовало ещё большей популяризации его профессиональной деятельности не только в Ингушетии, но и в соседних регионах.

В свою очередь Дзейтов отметил, что «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям» имеет весьма большое значение для популяризации культуры, истории и туризма в регионе.

«Я очень рад, что это издание вышло в свет, и уверен, что оно станет хорошим подспорьем не только для туристов, приезжающих в регион, но и для самих жителей Ингушетии. Благодарю вас за столь кропотливый труд, который, я думаю, будет по достоинству оценен ингушским народом. Желаю вам дальнейших творческих и личностных свершений», — сказал министр.

Агиров известен большим количеством снимков и виртуальных 3D-туров-панорам из Ингушетии и сопредельных регионов, онлайн-проектами на эту тему. Фотографирует достопримечательности, природу, разные события. Создал 3D-туры по Джейрахскому району Ингушетии, городу Магасу. Также любит снимать в странах Востока. Его фотографии публиковались во многих СМИ, включая «Комсомольскую правду», «Коммерсантъ» и другие.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 80 мероприятий в рамках нацпроектов планируется реализовать в Ингушетии в 2021 году
Ингушетия создаст 2,7 тыс. рабочих мест на промпредприятиях
Лагерь «Магас» в Крыму власти Ингушетии планируют использовать как базу отдыха для детей и из других регионов
Президентом Федерации альпинизма и скалолазания Ингушетии избран Магомед Дзейтов
Малый и средний бизнес в Ингушетии привлекут для развития туристической инфраструктуры региона
До конца года в Ингушетии планируют завершить инвентаризацию дорожной инфраструктуры
За ингушскими ветеренами ВОВ будут закреплены социальный и медицинский работники
Более 320 медработников награждены в Ингушетии за борьбу с COVID-19 с начала пандемии
Власти Ингушетии планируют перейти на собственную гидроэнергетику
В России подписан закон, направленный на усиление защиты прав граждан от недобросовестных коллекторских действий
В Магасе открылась шахматная школа

Главное

Яндекс.Метрика

 