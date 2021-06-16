Тимур Агиров презентовал министру культуры региона «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям»

Издание посвящено уникальной природе Джейрахского района республики, который славится изумительным сочетанием горных ландшафтов: альпийских лугов, сосновых рощ, лиственных лесов, широких долин, глубоких ущелий и заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.

«Ингушетия — одно самых живописных мест в России. Здесь расположено свыше 2 тысяч средневековых памятников: монументальных жилых, оборонительных, ритуальных каменных сооружений. Путеводитель предлагает рассказ о более чем 200 достопримечательностях горной Ингушетии, описывает все доступные к посещению башенные комплексы (включая еще не изученные), а также 16 уникальных ядрообразных мавзолеев, свыше 20 старинных храмов и святилищ», — рассказал Агиров.

Фотограф также выразил руководству регионального министерства культуры благодарность за взаимодействие в плане использования его фоторабот в изданиях, посвященных Ингушетии, что способствовало ещё большей популяризации его профессиональной деятельности не только в Ингушетии, но и в соседних регионах.

В свою очередь Дзейтов отметил, что «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям» имеет весьма большое значение для популяризации культуры, истории и туризма в регионе.

«Я очень рад, что это издание вышло в свет, и уверен, что оно станет хорошим подспорьем не только для туристов, приезжающих в регион, но и для самих жителей Ингушетии. Благодарю вас за столь кропотливый труд, который, я думаю, будет по достоинству оценен ингушским народом. Желаю вам дальнейших творческих и личностных свершений», — сказал министр.

Агиров известен большим количеством снимков и виртуальных 3D-туров-панорам из Ингушетии и сопредельных регионов, онлайн-проектами на эту тему. Фотографирует достопримечательности, природу, разные события. Создал 3D-туры по Джейрахскому району Ингушетии, городу Магасу. Также любит снимать в странах Востока. Его фотографии публиковались во многих СМИ, включая «Комсомольскую правду», «Коммерсантъ» и другие.