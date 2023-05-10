Шахматы

Тимур Гадаборшев выиграл турнир по блицу в Адыгее

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Тимур Гадаборшев (слева второй)

Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Тимур Гадаборшев стал победителем Открытого кубка Адыгеи по блицу.

Как стало известно «Ингушетии», местом проведения шахматных состязаний стал город Майкоп. В соревнованиях приняли участие любители самой интеллектуальной игры из Адыгеи, Краснодарского края, Севастополя, Ингушетии и других российских регионов.

Отметим, что блиц — один из форматов игры в шахматы с контролем времени до окончания партии 10 минут или менее для каждого игрока.

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