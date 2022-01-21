Только 13% из числа опрошенных ЦУР Ингушетии довольны работой общественного транспорта

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель ЦУР Магомед Мальсагов, необходимость проведения социологического исследования была вызвана тем, что в системы мониторинга начало поступать большое количество обращений от жителей республики касательно работы общественного транспорта.

«Было принято решение провести социологическое исследование для того, чтобы выявить «болевые» точки и узнать мнение жителей относительно внедрения в общественном транспорте системы безналичной оплаты», — рассказал Мальсагов.

По его словам, среди ключевых проблем, связанных с работой общественного транспорта, опрошенные отмечают: нерегулярный график движения общественного транспорта (64%), недостаточное количество, отсутствие общественного автотранспорта (59%), долгое ожидание транспорта (58%).

Между тем, идею внедрения инновационных технологий поддержало 86 процентов опрошенных.

«Данные исследования переданы в правительство региона, где отметили, что по результатам будут даны соответствующие поручения компетентным органам власти», — сказал руководитель ЦУР Ингушетии.