Исследования

Только 13% из числа опрошенных ЦУР Ингушетии довольны работой общественного транспорта

1

Только 13% из числа опрошенных ЦУР Ингушетии довольны работой общественного транспорта. Опрос проводился среди пользователей четырех наиболее популярных социальных сетей региона. Также он выявил, как население относится к внедрению инновационных технологий — безналичной оплаты в общественном транспорте.

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель ЦУР Магомед Мальсагов, необходимость проведения социологического исследования была вызвана тем, что в системы мониторинга начало поступать большое количество обращений от жителей республики касательно работы общественного транспорта.

«Было принято решение провести социологическое исследование для того, чтобы выявить «болевые» точки и узнать мнение жителей относительно внедрения в общественном транспорте системы безналичной оплаты», — рассказал Мальсагов.

По его словам, среди ключевых проблем, связанных с работой общественного транспорта, опрошенные отмечают: нерегулярный график движения общественного транспорта (64%), недостаточное количество, отсутствие общественного автотранспорта (59%), долгое ожидание транспорта (58%).

Между тем, идею внедрения инновационных технологий поддержало 86 процентов опрошенных.

«Данные исследования переданы в правительство региона, где отметили, что по результатам будут даны соответствующие поручения компетентным органам власти», — сказал руководитель ЦУР Ингушетии.

Комментарии 1

Алисхан 21 января, 2022 - 14:21
Исследования показывают,что Ингушетия обязана предотвратить термоядерную войну в Париже 2022 году. Солярный знак на флаге этому свидетельствует! Солярный знак это символ мира трёх планет! Храм Соломона в Израиле говорит ,что они Фаэты,с планеты Фаэтон. Кааба даёт параметры орбиты Земли. Марсиане,от ко иных постоянно войны,не оставляют свое обозначение. Числа точно дают эти подтверждения. Ингушетия с храмом Тхаба Ерды и Солярным знаком на флаге,обязана предотвратить войну термоядерную в Париже 2022 году! Сначала надо на столовой горе спортсмены должны раскрыть транспортной Миру м и! Сатана поймет,что он узнает! Делайте первый шаг с муфтием.

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Главбух, обвинённый в хищении 19 млн руб. у сельхозпредприятия в Ингушетии, оказался лжеминером
Рост вновь выявленных случаев Covid-19 отмечается в Ингушетии
В Ингушетии до весны подсчитают всех охотничьих птиц и зверей
В ближайшее время в Ингушетии вновь заработает телефонный номер единой службы 122 для вопросов по Covid-19
В Малгобеке Ингушетии военком города рассказал учащимся старших классов о престиже прохождения службы в ВС России
Власти Малгобека установили пандус по просьбе жительницы города
Власти Малгобека Ингушетии оперативно отреагировали на обращение жителя города
В Ингушетии с 2022 по 2026 год отремонтируют 50 школ
В городе Карабулаке Ингушетии прошла комплексная проверка автогазозаправочных станций
Жителя Ингушетии оштрафовали за сброс строительных отходов на берег реки
В Ингушетии экс-бухгалтер сельхозпредприятия обвиняется в хищении около 19 млн рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 