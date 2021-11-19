«Видели сообщения. Ничего более нелепого, агрессивного, недружественного прийти не может. Но каждый раз убеждаемся, что может. Демонстрация того, что Штаты вмешиваются во внутренние дела других стран. Считаем неприемлемыми такие инициативы, это вмешательство в наши дела. Только россияне могут определять, кто и когда будет президентом, ни одна другая страна мира не имеет права претендовать на это», — сказал Песков, сообщает «Ъ».

На вопрос о том, будут ли российские власти отвечать на эту резолюцию, пресс-секретарь Президента России, Песков ответил, что «здесь нет необходимости в ответе, но наши депутаты вряд ли оставят это без реакции, что мы уже видим».

Ранее в палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Авторы документа демократ от Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон. Если резолюцию примут, она будет носить рекомендательный характер.

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что «рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России». «В остальном — ничего нового и ничего неожиданного», — считает он.

Косачев назвал происходящее вмешательством во внутренние дела России «в чистом виде» и провокацией, которая может сорвать наметившееся улучшение отношений между странами, отмечает lenta. ru.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас указал, что признать или не признать Путина президентом России может только российский народ.

«Если Президент примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами нашей страны, это признают все, даже самые угрюмые русофобы в американском Конгрессе», — сказал он. Сенатор назвал проект резолюции политической спекуляцией.

Предложенная резолюция о непризнании выборов президента России в 2024 году «лишена здравого смысла». Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, документ «циничен».