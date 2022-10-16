Штраф

Торговая компания в Ингушетии после санкций уплатила 37 штрафов и налог на 490 тыс. рублей

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В Ингушетии компания по торговле автомобилями после мер принудительного исполнения уплатила административных штрафов на сумму 152 тыс. рублей и налога на 490 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«На исполнении находились исполнительные производства о взыскании с компании, занимающейся торговлей автотранспортных средств, административных штрафов на общую сумму 152 тыс. рублей и налога на 490 тыс. рублей. Судебный пристав применил меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации», — говорится в сообщении.

В результате задолженность удалось взыскать в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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