Торговая точка ритейлера «Магнит» появилась в ингушском селе Инарки

«В торжественной церемонии открытия приняли участие премьер Владимир Сластенин, заместитель председателя правительства Тимур Фаттахов, руководитель администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, глава села Инарки Адам Котиев», — сказал собеседник издания.

Как отметил Долтмурзиев, в муниципальном образовании успешно развивается малый бизнес, открытие «Магнита» сделает не только более разнообразной и конкурентной торговую инфраструктуру, но и обеспечит село новыми рабочими местами.

После церемонии перерезания красной ленты для гостей была проведена экскурсия по торговым залам.

По данным пресс-службы районной администрации, при формировании ассортимента магазина особое внимание уделено продукции местных поставщиков. Отдельные полки будут отведены для продукции местных производителей, товары ингушских предпринимателей отметят специальными ценниками, чтобы покупатели максимально быстро могли найти продукты, произведённые в республике.

Ранее сообщалось, что первые торговые точки ритейлера «Магнит» запустили в Ингушетии в декабре минувшего года.

Магазин «у дома» появился в столице республики Магасе. Площадь торговой точки составляет около 400 кв. м, а ассортимент достигает почти 5 тыс. наиболее востребованных позиций.

Еще два магазина в форматах «у дома» и «Магнит Косметик» заработали в Сунже. Их площадь составляет около 350 и 250 кв. м, соответственно.