Торговые центры в Ингушетии проверяют на безопасность

Внеплановые проверки проводятся после ЧП в торговом центре «Таргим» в городе Назрани в декабре прошлого. Тогда из-за взрыва газовоздушной смеси возник пожар с частичным разрушением здания, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Руководитель субъекта заявил, что произошедшая трагедия должна стать уроком для всех.

«Важно предупредить и предотвратить беду, в связи с этим поручил проверить состояние пожарной сигнализации, систем пожаротушения и оповещения посетителей крупных торговых объектов, эвакуационных выходов. Выявленные нарушения будут оперативно устранены. Особо важно оценить уровень подготовки персонала к действиям при возникновении различных ЧС. Безопасность должна быть обеспечена в полной мере», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Рабочей группой уже выявлен ряд недостатков на объектах в городе Назрани. Мероприятия по всей республике завершатся к концу января, после чего будут приняты меры по устранению нарушений.