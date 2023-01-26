Безопасность

Торговые центры в Ингушетии проверяют на безопасность

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Все крупные торговые центры в Ингушетии проверяют на безопасность. Такое поручение ранее дано Главой региона Махмуд-Али Калиматовым специальной рабочей группе, в которую входят правоохранители, газовики, представители МЧС и администраций муниципалитетов.

Внеплановые проверки проводятся после ЧП в торговом центре «Таргим» в городе Назрани в декабре прошлого. Тогда из-за взрыва газовоздушной смеси возник пожар с частичным разрушением здания, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Руководитель субъекта заявил, что произошедшая трагедия должна стать уроком для всех.

«Важно предупредить и предотвратить беду, в связи с этим поручил проверить состояние пожарной сигнализации, систем пожаротушения и оповещения посетителей крупных торговых объектов, эвакуационных выходов. Выявленные нарушения будут оперативно устранены. Особо важно оценить уровень подготовки персонала к действиям при возникновении различных ЧС. Безопасность должна быть обеспечена в полной мере», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Рабочей группой уже выявлен ряд недостатков на объектах в городе Назрани. Мероприятия по всей республике завершатся к концу января, после чего будут приняты меры по устранению нарушений.

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