Торгующие алкоголем магазины закрыли власти Назрани после обращения жителей улицы Газдиева

Поздней весной текущего года жители улицы обратились через телевидение к широкой общественности с просьбой остановить продажу алкоголя в месте их проживания.

«Мечеть, социальные объекты, жилые дома — ничто из этого не останавливало предпринимателей, которые торговали алкогольной продукцией», — рассказал газете «Ингушетия» Урусхан Евлоев.

После обращения граждан мэр Назрани вместе с главой Центрального административного округа города Русланом Оздоевым выехал на место и пообщался с местными жителями, выслушал их просьбы и пообещал раз и навсегда решить их проблему.

Отмечается, что градоначальник Урусхан Евлоев сдержал свое обещание, провел инспекционные мероприятия по проверке документации, и деятельность предпринимателей была прекращена.

Жители тепло поблагодарили главу города и всех причастных к решению их проблемы. Кроме того, глава города порадовал жителей улицы и другой позитивной новостью — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» улица Газдиева будет капитально отремонтирована в 2025 году.