Торжественная церемония открытия Года нематериального культурного наследия в Ингушетии состоится 12 февраля

Художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова на рабочем совещании под руководством директора Алаудина Эсмурзиева рассказала о готовности сценария. Она отметила, что в программе прозвучат народные мелодии из репертуара оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени А. Хамхоева, а также будут продемонстрированы яркие номера детского хореографического ансамбля «Таргим».

Также состоялся диалог с начальником отдела этнографии Султаном Мерешковым, который готовит информацию по предметам нематериальной культуры. В настоящее время ведется описание предметов быта ингушей в XVIII — XIX вв.

Заместитель директора Марем Котиева отметила работу, которая ведется по сбору материала для печатных изданий РДНТ. К примеру, руководитель мастерской «Истинг» Зейнеп Дзарахова готовит сборник «Истинг».

Алаудин Эсмурзиев рассказал, что в рамках Года нематериального культурного наследия в домах культуры республики пройдет ряд фестивалей, а также фольклорно-этнографический праздник «Сесарий цIей» и другие мероприятия.