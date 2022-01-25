Торжественная церемония открытия Года нематериального культурного наследия в Ингушетии состоится 12 февраля

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Торжественная церемония открытия Года нематериального культурного наследия в Ингушетии намечена на 12 февраля, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова на рабочем совещании под руководством директора Алаудина Эсмурзиева рассказала о готовности сценария. Она отметила, что в программе прозвучат народные мелодии из репертуара оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени А. Хамхоева, а также будут продемонстрированы яркие номера детского хореографического ансамбля «Таргим».

Также состоялся диалог с начальником отдела этнографии Султаном Мерешковым, который готовит информацию по предметам нематериальной культуры. В настоящее время ведется описание предметов быта ингушей в XVIII — XIX вв.

Заместитель директора Марем Котиева отметила работу, которая ведется по сбору материала для печатных изданий РДНТ. К примеру, руководитель мастерской «Истинг» Зейнеп Дзарахова готовит сборник «Истинг».

Алаудин Эсмурзиев рассказал, что в рамках Года нематериального культурного наследия в домах культуры республики пройдет ряд фестивалей, а также фольклорно-этнографический праздник «Сесарий цIей» и другие мероприятия.

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