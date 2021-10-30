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Тоталитарному режиму никогда не будет оправдания — Глава Ингушетии

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Мемориал памяти и славы в городе Назрани Ингушетии

Тоталитарному режиму никогда не будет оправдания, отметил Глава Ингушетии Махмду-Али Калиматов в своем обращении в связи с днем памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября.

«В истории нашей многонациональной страны, к великому сожалению, были не только героические, но и трагические страницы, о которых мы обязаны помнить и передавать из поколения в поколение. И сегодняшняя дата — напоминание о безвинно пострадавших от несправедливости, беззакония и идеологических войн первой половины прошлого столетия», — считает Калиматов.

Он напомнил, что «миллионы людей подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Разбитые семьи, страх и горькая боль от невосполнимых утрат — такую страшную участь преподнесла нам эта эпоха».

«Жертвами политического террора стали целые народы, в том числе и народ Ингушетии, которые прошли через ссылки, спецпоселения, лагеря для политических заключенных. Многие из них, несмотря на все испытания, сумели сохранить силу духа и веру в справедливость», — подчеркнул руководитель региона.

По его убеждению, «ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни, а тоталитарному режиму, который разрушил судьбы людей, подвергнув их многолетним гонениям, никогда не будет оправдания. Мы не вправе забывать горькие страницы нашей истории и должны сделать все от нас зависящее, чтобы в нашей стране не повторялись подобные трагедии. Очень важно извлечь правильные уроки из трагических событий прошлого, передавать память о печальных событиях будущим поколениям и жить с надеждой на добро и справедливость».

«Светлая память людям, чьи жизни оборвались в то неспокойное время. Мира, добра, здоровья, благополучия всем, кто пострадал безвинно. Искренне желаю всем жителям Республики Ингушетия и России здоровья, семейного благополучия, мира и спокойствия», — отметил Калиматов.

Напомним, ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память о голодовке, которую в этот день в 1974 году начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.

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