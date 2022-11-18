Об этом газете «Ингушетия» сообщил оперуполномоченный отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков капитан полиции Муса Евлоев.

«Цель данной операции — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность. В период проведения операции сотрудниками отдела, совместно с работниками Терского военизированного отряда на станции Назрань, на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге», — пояснил собеседник газеты.