Транспортная полиция Ингушетии проводит операцию «Дети России — 2022»

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На участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте до 23 ноября 2022 года будет проходить второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2022».

Об этом газете «Ингушетия» сообщил оперуполномоченный отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков капитан полиции Муса Евлоев.

«Цель данной операции — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность. В период проведения операции сотрудниками отдела, совместно с работниками Терского военизированного отряда на станции Назрань, на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге», — пояснил собеседник газеты.

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