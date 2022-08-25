Транспортные полицейские Ингушетии пресекают незаконную торговлю

«Личный состав ориентирован на пресечение преступлений и правонарушений в области предпринимательской деятельности», — сообщил газете «Ингушетия» инспектор направления административного законодательства отдела лейтенант полиции Умар Яндиев.

По его словам, рейдовые профилактические мероприятия будут проводиться ежедневно до 29 августа текущего года.