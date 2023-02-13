Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию «Берегись поезда»

Мероприятие будет проходить до 17 февраля, сообщил корреспонденту газеты «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

«Акция направлена на профилактику транспортных правонарушений, создающих угрозу безопасности движения, борьбу с так называемыми «зацеперами», а также предотвращение детского травматизма на объектах оперативного обслуживания нашего отдела», - отметил он.