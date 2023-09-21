Профилактика

Транспортные полицейские Ингушетии проводят профилактическую операцию «Школьник»

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21-23 сентября текущего года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте пройдет профилактическая акция «Школьник».

«Целью мероприятия является выявление учащихся, уклоняющихся от занятий в школах с началом нового учебного года. Кроме того, транспортные полицейские будут устанавливать причины непосещения учебных заведений несовершеннолетними, а также выявлять родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей, принимать к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

Собеседник отметил, что в этот период сотрудники отдела вместе с работниками Терского отряда ведомственной охраны на станции «Назрань» на потенциально опасных участках железной дороги проведут рейдовые профилактические мероприятия, намечены лекции и беседы в учебных заведениях, расположенных рядом с железной дорогой.

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