Транспортные полицейские Ингушетии проводят профилактическую операцию «Школьник»

«Целью мероприятия является выявление учащихся, уклоняющихся от занятий в школах с началом нового учебного года. Кроме того, транспортные полицейские будут устанавливать причины непосещения учебных заведений несовершеннолетними, а также выявлять родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей, принимать к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

Собеседник отметил, что в этот период сотрудники отдела вместе с работниками Терского отряда ведомственной охраны на станции «Назрань» на потенциально опасных участках железной дороги проведут рейдовые профилактические мероприятия, намечены лекции и беседы в учебных заведениях, расположенных рядом с железной дорогой.