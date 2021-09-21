Транспортные полицейские Ингушетии вместе с судебными приставами «ловят» должников

«Профилактические мероприятия начались 20 сентября и продлятся до 27 сентября», — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев.

По его словам, в этот период на территории оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте, во взаимодействии с территориальными подразделениями ФССП проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на активизацию работы по взысканию административных штрафов и привлечению к ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законном срок, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП.