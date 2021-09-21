УФССП

Транспортные полицейские Ингушетии вместе с судебными приставами «ловят» должников

0

Продолжается профилактическая операция «Должник», которая проводится транспортными полицейскими Ингушетии во взаимодействии с местными судебными приставами.

«Профилактические мероприятия начались 20 сентября и продлятся до 27 сентября», — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев.

По его словам, в этот период на территории оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте, во взаимодействии с территориальными подразделениями ФССП проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на активизацию работы по взысканию административных штрафов и привлечению к ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законном срок, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокладка автодороги к сельскому поселению Даттых Сунженского района Ингушетии близится к завершению
Отопительный сезон в Сунженском районе Ингушетии начался раньше, чем обычно
Ингушских детей будут учить создавать мобильные приложения и роботов в новом технопарке
Мустафа Цуров: «Нынешние выборы были организованы на самом высоком уровне»
Эксперт Батыр Хамхоев: «Все три дня выборов в Ингушетии прошли в праздничной атмосфере»
В Ингушетии за сутки выявлен 61 новый случай Covid-19
Памятники аланской и позднекобанской культуры нашли в Ингушетии
Дело за депутатами. Им доверили, и они должны чувствовать ответственность — ингушский общественник Аюп Цуров
В Ингушетии по состоянию на 1 сентября текущего года на 2% и 31% увеличилось поголовье КРС и МРС
В ингушском парламенте распределены 32 мандата, большинство мест у единороссов
Калиматов поблагодарил жителей Ингушетии за активную явку на выборах-2021

Главное

Яндекс.Метрика

 