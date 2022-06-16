Должники

Транспортные полицейские Ингушетии вместе с судебными приставами выявляют должников

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Сотрудники Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с судебными приставами проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

«Цель мероприятия — выявление лиц, не оплативших административные штрафы на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, и привлечение их к административной ответственности», — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела лейтенант полиции Умар Яндиев.

Он напомнил, что административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении.

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