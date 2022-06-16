Транспортные полицейские Ингушетии вместе с судебными приставами выявляют должников

«Цель мероприятия — выявление лиц, не оплативших административные штрафы на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, и привлечение их к административной ответственности», — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела лейтенант полиции Умар Яндиев.

Он напомнил, что административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении.