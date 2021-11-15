Транспортные полицейские совместно с судебными приставами будут «ловить» должников

— Данное мероприятие направлено на активизацию работы по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном и воздушном транспорте на нарушителей закона, — рассказал газете «Ингушетия» врио инспектора направления по исполнению административного законодательства отдела старший лейтенант полиции Магомед Арчаков. — Совместно с коллегами мы проведем ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов по статье 20.25 КоАП России, отработаем адреса, составим акты совершения исполнительных действий в отношении должников.