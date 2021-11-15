Транспортные полицейские совместно с судебными приставами будут «ловить» должников

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В период с 15 по 24 ноября на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте сотрудниками отдела во взаимодействии с коллегами из территориальных подразделений Федеральной службы судебных приставов России проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

— Данное мероприятие направлено на активизацию работы по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном и воздушном транспорте на нарушителей закона, — рассказал газете «Ингушетия» врио инспектора направления по исполнению административного законодательства отдела старший лейтенант полиции Магомед Арчаков. — Совместно с коллегами мы проведем ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов по статье 20.25 КоАП России, отработаем адреса, составим акты совершения исполнительных действий в отношении должников.

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