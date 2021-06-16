Транспортные полицейские совместно с судебными приставами «ловят» нарушителей

«Цель данных мероприятий — активизация работы по взысканию административных штрафов и привлечению к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев.

Напомним, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП России, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.