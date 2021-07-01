Транспортные полицейские внушают несовершеннолетним нормы законов и поведения
До 2 июля в зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будет проходить профилактическая акция «Правопорядок». О цели мероприятия газете «Ингушетия» рассказал врио инспектора отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Магомед Арчаков.
— Данное мероприятие направлено на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, формирование у них позитивного правосознания, а также установление доверия и контактов между сотрудниками полиции и подростками, — пояснил собеседник газеты. — Его цель — пресечение и выявление различных видов транспортных правонарушений, случаев хулиганства и вандализма на объектах обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.
Добавим, что акция стартовала 28 июня текущего года.