Транспортные полицейские внушают несовершеннолетним нормы законов и поведения

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До 2 июля в зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будет проходить профилактическая акция «Правопорядок». О цели мероприятия газете «Ингушетия» рассказал врио инспектора отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Магомед Арчаков.

— Данное мероприятие направлено на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, формирование у них позитивного правосознания, а также установление доверия и контактов между сотрудниками полиции и подростками, — пояснил собеседник газеты. — Его цель — пресечение и выявление различных видов транспортных правонарушений, случаев хулиганства и вандализма на объектах обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.

Добавим, что акция стартовала 28 июня текущего года.

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