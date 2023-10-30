Требуется помнить, насколько опасен тоталитаризм, считает Глава Ингушетии

«Сегодня в России чтят память людей, наших соотечественников, которые погибли в результате политических репрессий, перенесли страдания и лишения, отстаивая естественное право на свои человеческие, нравственные, политические убеждения. День памяти жертв политических репрессий еще раз напоминает нам о фактах и страницах сложной истории государства, требующих осознания и постоянной работы, чтобы такое никогда не повторилось», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил о трагических страницах в истории ингушского народа, который прошел через тяжелейшие испытания, как и другие народы и отдельные личности.

«Тысячи граждан оказывались в местах заключения по надуманным обвинениям, лучшие из лучших были расстреляны по политическим мотивам. День памяти и скорби — день осознания незаменимости, невосполнимости человеческой жизни. Это негативная часть большого отечественного пути, и требуется помнить, насколько опасен тоталитаризм, всегда сохранять, беречь демократическое устройство российского общества. Известные факты и свидетельства должны обязательно изучаться подрастающим поколением россиян», — считает руководитель региона.

«Зная о том, как творился произвол и беззаконие в период репрессий, общество извлекает соответствующие уроки, учится предотвращать подобные преступления против здравого смысла и безопасного будущего страны. Мы навсегда сохраним в своих сердцах память о земляках и соотечественниках — жертвах политических репрессий. Всем, пережившим эту черную полосу жизни, их семьям, детям и внукам, желаю мира, благополучия, здоровья и счастья», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий» в связи с принятием закона «О реабилитации жертв политических репрессий».