Занятость

Требуется внедрение мер стимулирования граждан и юридических лиц по «обелению» трудовых отношений — полпред Чайка

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По оценкам Росстата, доля занятых в неформальной экономике в субъектах СКФО составляет около половины работающего населения, что вдвое больше среднего значения по стране.

Об этом заявил полпред Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на первом заседании межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений, прошедшем в режиме видеосвязи с участием Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Сложившиеся условия требуют как внедрения мер стимулирования граждан и юридических лиц по «обелению» трудовых отношений, так и расширения полномочий контролирующих и надзорных органов для выявления и профилактики теневой занятости», — подчеркнул полпред.

По его словам, тема снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений является для Северного Кавказа крайне актуальной. К основным причинам можно отнести безработицу, избыток трудовых ресурсов и отсутствие заинтересованности самих работников в своей легализации, отмечает пресс-служба полпредства.

По информации пресс-службы Главы и правительства Ингушетии, в республике органами местного самоуправления выявлено 355 человек, работающих без оформления трудовых отношений, из них с 171 работником заключены трудовые договоры. Кроме того, выявлено 204 хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность без государственной регистрации, и 66 хозяйствующих субъектов, которые оформили свою деятельность. Количество вновь зарегистрированных ИП и КФХ, привлеченных к предпринимательской деятельности, — 9.

Межведомственной комиссией при правительстве региона уже утвержден план мероприятий по организации работы по снижению неформальной занятости. В муниципальных районах и городских округах республики образованы рабочие группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

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