Трех чиновников из Ингушетии привлекли к ответственности за сброс строительного мусора

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Сотрудников администраций сельского поселения Троицкое, административного округа Альтиевский и Гамурзиевский привлекли к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Чиновники создали на подведомственных территориях несанкционированные навалы строительного мусора, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Госинспекторы в области охраны окружающей среды привлекли к административной ответственности должностных лиц администраций с. п. Троицкое, административного округа Альтиевский и Гамурзиевский. Поводом этому послужило несоблюдение требований природоохранного законодательства, в частности в нарушении ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», выразившегося в размещении строительных отходов на территории сельских поселений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Лицам, нарушившим природоохранное законодательство, назначили административное наказание в виде предупреждения.

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