Трехэтажную школу ввели в эксплуатацию в Назрановском районе Ингушетии

«В трехэтажном здании школы площадью более 8 тысяч квадратных метров оборудованы лаборатории и мастерские, зоны рекреации, библиотека с читальным залом, кабинеты психолога и логопеда», — сказано в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что проектом предусмотрены столовая, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, спортивный зал. Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется актовый зал на 248 мест.

На территории школы три поля для мини-футбола, комбинированные баскетбольные и волейбольные площадки, а также спортплощадки для проведения игр и занятий на свежем воздухе.

По данным Минобрнауки региона, власти Ингушетии намерены сократить дефицит мест в школах на 59% до конца 2022 года, в том числе за счет открытия школы в сельском поселении Яндаре.