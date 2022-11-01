Нацпроекты

Трехэтажную школу ввели в эксплуатацию в Назрановском районе Ингушетии

0

Образовательное учреждение на 540 мест построено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщается в Телеграм-канале республиканского правительства.

«В трехэтажном здании школы площадью более 8 тысяч квадратных метров оборудованы лаборатории и мастерские, зоны рекреации, библиотека с читальным залом, кабинеты психолога и логопеда», — сказано в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что проектом предусмотрены столовая, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, спортивный зал. Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется актовый зал на 248 мест.

На территории школы три поля для мини-футбола, комбинированные баскетбольные и волейбольные площадки, а также спортплощадки для проведения игр и занятий на свежем воздухе.

По данным Минобрнауки региона, власти Ингушетии намерены сократить дефицит мест в школах на 59% до конца 2022 года, в том числе за счет открытия школы в сельском поселении Яндаре.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
3,5 года колонии получил житель Ингушетии за хранение героина
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ГУП
Ингушетия намерена построить крупнейший объект здравоохранения за 10 млрд руб.
В селе Яндаре Ингушетии прошел мастер-класс для школьников «Тонкости национального танца»
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Традиции ингушского народа»
Более 200 семьям из Пригородного района раздали жертвенное мясо к 30-й годовщине событий осени 1992 года
В селе Барсуки Ингушетии появится физкультурно-оздоровительный комплекс
Ингушский спортсмен Ибрагим Китиев стал вторым на первенстве СКФО по дзюдо
Представители спортклуба «Чингиз» успешно выступили на отборочном турнире школьной борцовской лиги
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книги писательницы Хяди Добриевой
Юные борцы из села Долаково Ингушетии успешно выступили на районных соревнованиях

Главное

Яндекс.Метрика

 