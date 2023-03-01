Тренерский штаб Ингушетии по вольной борьбе обновился

Отмечается, что кандидатуру Адама Гагиева предложил вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мусаев, ответственный за направление вольной борьбы. На этом посту Гагиев сменил Исропила Баркинхоева.

«Исропил Баркинхоев добровольно решил оставить должность старшего тренера ввиду большой занятости в сфере судейства — он является судьей международной категории и практически круглый год вызывается в качестве судьи на выездные соревнования», — подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхароев.