Награждение

Тренеру Бекхану Манкиеву присвоено почетное звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии

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Вице-президенту Федерации спортивной борьбы Ингушетии, тренеру юношеской сборной России по греко-римской борьбе, заслуженному мастеру спорта России Бекхану Манкиеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия» за вклад в развитие этого вида спорта в регионе.

Награды вручил заместитель министра спорта Ингушетии Руслан Белхороев, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы республики.

«Бекхан Манкиев является трудолюбивым и ответственным человеком, что и привело его к успеху в спортивной карьере», — подчеркнул Руслан Белхороев в поздравительной речи.

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