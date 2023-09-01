Тренеру Бекхану Манкиеву присвоено почетное звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии

Награды вручил заместитель министра спорта Ингушетии Руслан Белхороев, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы республики.

«Бекхан Манкиев является трудолюбивым и ответственным человеком, что и привело его к успеху в спортивной карьере», — подчеркнул Руслан Белхороев в поздравительной речи.