Тренеру по кикбоксингу Мовсару Кодзоеву указом Президента России присвоено высокое звание
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил федеральное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» тренеру по кикбоксингу спортивной школы сельского поселения Кантышево Назрановского района Мовсару Кодзоеву.
Отмечается, что на протяжении многих лет Мовсар Кодзоев проводит большую работу по развитию кикбоксинга в республике и в целом по России. Он является президентом Ингушской региональной организации федерации кикбоксинга, заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы.
Администрация Назрановского района поздравила тренера с присвоением высокого звания.