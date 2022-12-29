Тренеру по кикбоксингу Мовсару Кодзоеву указом Президента России присвоено высокое звание

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Президент России Владимир Путин своим указом присвоил федеральное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» тренеру по кикбоксингу спортивной школы сельского поселения Кантышево Назрановского района Мовсару Кодзоеву.

Отмечается, что на протяжении многих лет Мовсар Кодзоев проводит большую работу по развитию кикбоксинга в республике и в целом по России. Он является президентом Ингушской региональной организации федерации кикбоксинга, заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы.

Администрация Назрановского района поздравила тренера с присвоением высокого звания.

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