Тренеры спортивных школ Назрановского района приняли участие во всероссийском семинаре

В мероприятии, где обучают правилам судейства, принимают участие более 70 наставников.

«Знать об этих правилах важно не только спортивным судьям, но и тренерскому составу», — отметили организаторы семинара.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, семинар является частью первенства СКФО среди юниоров по вольной борьбе.