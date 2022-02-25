Семинар

Тренеры спортивных школ Назрановского района приняли участие во всероссийском семинаре

0

Тренеры спортивных школ Назрановского района Ингушетии Муса Актемиров, Магамед Хамхоев, Ахмед Евлоев, Беслан Ганиев, Руслан Богатырев, Исмаил Хамхоев приняли участие во Всероссийском семинаре по обучению судей греко-римской и вольной борьбы.

В мероприятии, где обучают правилам судейства, принимают участие более 70 наставников.

«Знать об этих правилах важно не только спортивным судьям, но и тренерскому составу», — отметили организаторы семинара.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, семинар является частью первенства СКФО среди юниоров по вольной борьбе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Малгобека дооснастят город пожарными гидрантами
В Джейрахском районе Ингушетии прошёл конкурс чтецов Корана
Глава Минобрнауки Ингушетии поздравила победителей шахматного турнира «Королевский гамбит»
Водонасосную станцию Магаса оснастят камерами с распознаванием лица
В Ингушетии назначили нового главу Насыр-Кортского округа города Назрани
Мэр Назрани Урусхан Евлоев сделал замечания директору рынка «Фабрика»
В Ингушетии усилят антитеррористические меры
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация третьего сборника «Я — очевидец»
В Ингушетии стартовало народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения республики
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки «Декоративно-прикладное искусство Дагестана»
В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер

Главное

Яндекс.Метрика

 