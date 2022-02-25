Тренеры спортивных школ Назрановского района приняли участие во всероссийском семинаре
Тренеры спортивных школ Назрановского района Ингушетии Муса Актемиров, Магамед Хамхоев, Ахмед Евлоев, Беслан Ганиев, Руслан Богатырев, Исмаил Хамхоев приняли участие во Всероссийском семинаре по обучению судей греко-римской и вольной борьбы.
В мероприятии, где обучают правилам судейства, принимают участие более 70 наставников.
«Знать об этих правилах важно не только спортивным судьям, но и тренерскому составу», — отметили организаторы семинара.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, семинар является частью первенства СКФО среди юниоров по вольной борьбе.